75 жителей Башкирии взяли и исчезли: их всех нашли мертвыми

Волонтеры поблагодарили всех за активное участие — за репосты ориентировок, распространение информации, внимательность на улицах и профилактические беседы со своими детьми. Каждое такое действие, по их словам, делает мир чуть безопаснее и помогает в благородном деле спасения жизней.