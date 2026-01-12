75 жителей Башкирии взяли и исчезли: их всех нашли мертвыми

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» опубликовал статистику своей работы за прошедший 2025 год. За этот период по всей республике в отряд поступило 1125 заявок на поиск пропавших людей.
По данным волонтеров, живыми было найдено 769 человек, еще 75 человек найдены погибшими. Поиски тех, кто остается в розыске, продолжаются — распространяются ориентировки и проверяются все поступающие свидетельства.
Для организации поисков отрядом было проведено 346 инфопоисков. По 89 случаям работали автономные экипажи, а 110 раз проводились масштабные активные поиски с выездом добровольцев на место и развертыванием полевого оперативного штаба.
В своем обращении поисковики отметили, что за сухими цифрами статистики стоят километры пройденных дорог, бессонные ночи, тревога, надежда и радость от каждой удачи. Во многом высокий показатель найденных живыми людей стал возможен благодаря поддержке подписчиков и неравнодушных жителей республики.
Волонтеры поблагодарили всех за активное участие — за репосты ориентировок, распространение информации, внимательность на улицах и профилактические беседы со своими детьми. Каждое такое действие, по их словам, делает мир чуть безопаснее и помогает в благородном деле спасения жизней.
