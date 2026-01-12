В Госдуму внесли проект о надбавке к пенсии на помощь и уход на дому

Лидер ЛДПР подчеркивал, что каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники.