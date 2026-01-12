Ричмонд
В Госдуму внесли проект о надбавке к пенсии на помощь и уход на дому

В Госдуму внесли проект об увеличении надбавки к пенсии на уход до МРОТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении надбавки к пенсии на уход до уровня МРОТ лицам, достигшим 80 лет, инвалидам первой группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с федеральным законом “О минимальном размере оплаты труда”, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.

Как ранее рассказал РИА Новости Слуцкий, действующий размер надбавки, достигающий 1300 рублей, едва ли соответствует реалиям.

Он отмечал, что за эту сумму помогать бабушкам и дедушкам согласится разве что «мошенник или необразованный мигрант, в надежде войти в доверие к старикам, чтобы бесплатно проживать в чужой квартире, или вовсе, преступным способом заполучить эту жилплощадь».

Лидер ЛДПР подчеркивал, что каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники.

Парламентарий добавлял, что в соответствии с действующим законодательством потратить эту сумму граждане смогут как на оплату сиделки, так и на другие необходимые нужды по своему усмотрению.

