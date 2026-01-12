Ричмонд
Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушение правил содержания животных

Комитет ГД одобрил рост штрафов за нарушение требований к содержанию животных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Документ был внесён в Госдуму группой депутатов. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, предусмотренных статьей 8.52 Кодекса об административных правонарушениях («Несоблюдение требований к содержанию животных»).

Согласно инициативе, максимальные размеры налагаемых штрафов на граждан будут достигать пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц — трехсот тысяч рублей.

Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с шестидесяти календарных дней до одного года.

По мнению авторов законопроекта, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания.