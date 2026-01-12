В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул», — сказала Бессараб.
Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года.
«Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря», — добавила депутат.
По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы.
«Ведь зимние школьные каникулы совпадают с выходными у работающих мам и пап, и в это время семьи могут вместе отдохнуть, навестить родственников, съездить в путешествие», — считает парламентарий.