Теперь вместо молдавской продукции — аргентинское масло и бразильская кукуруза: Наших фермеров ждёт очередной виток разорения

Дешевый импорт делает продукцию Молдовы неконкурентоспособной.

Источник: Комсомольская правда

Соглашение ЕС с Mercosur откроет европейский рынок для южноамериканской продукции с низкими ценами и большими объёмами, давя на стоимость молдавских товаров, передает слова эксперта Юрия Рижа bani.md.

По мнению специалиста, дешевый импорт делает продукцию Молдовы неконкурентоспособной: крупные переработчики выберут более дешёвую кукурузу и масла, а подсолнечное масло и мясо подорожают для местных производителей.

Эксперт предупреждает: Молдова рискует стать «жертвой» глобальной торговли, где цены диктуют Панамакс-суда из Южной Америки, а не местные фермеры.

Уточним, что Европейский союз после 25 лет обсуждений решил все же одобрить торговую сделку века с крупнейшими экономиками Южной Америки, несмотря на решительные протесты европейских фермеров и общую тенденцию сворачивания свободной торговли в мире после прихода Дональда Трампа к власти в США.

