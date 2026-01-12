Теперь вместо молдавской продукции — аргентинское масло и бразильская кукуруза: Наших фермеров ждёт очередной виток разорения

Соглашение ЕС с Mercosur откроет европейский рынок для южноамериканской продукции с низкими ценами и большими объёмами, давя на стоимость молдавских товаров, передает слова эксперта Юрия Рижа bani.md.
По мнению специалиста, дешевый импорт делает продукцию Молдовы неконкурентоспособной: крупные переработчики выберут более дешёвую кукурузу и масла, а подсолнечное масло и мясо подорожают для местных производителей.
Эксперт предупреждает: Молдова рискует стать «жертвой» глобальной торговли, где цены диктуют Панамакс-суда из Южной Америки, а не местные фермеры.
Уточним, что Европейский союз после 25 лет обсуждений решил все же одобрить торговую сделку века с крупнейшими экономиками Южной Америки, несмотря на решительные протесты европейских фермеров и общую тенденцию сворачивания свободной торговли в мире после прихода Дональда Трампа к власти в США.
