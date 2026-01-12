Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за нарушение российской границы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы России.
Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ.
Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов в восьми составах административных правонарушений в области защиты Государственной границы (статьи 18.1 — 18.7, 18.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 3.5 КоАП РФ в части увеличения допустимого размера штрафа за совершение указанных правонарушений.
Согласно инициативе, нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля повлечет наложение штрафа до 25 тысяч рублей для физических лиц (в настоящее время — до 5 тысяч), до 250 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время — до 50 тысяч) и до 2,5 миллионов рублей для юридических лиц (в настоящее время — до 800 тысяч рублей).