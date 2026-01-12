Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные

Завершившиеся сегодня новогодние праздники оказались самыми длинными за 12 лет — они составили 12 дней. Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в следующий раз каникулы такой длины возможны только в 2032 году.