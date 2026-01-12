Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следующие длинные выходные россияне проведут в феврале, на День защитника Отечества, следует из производственного календаря на 2026 год.
Сам праздничный день выпадает на понедельник, так что выходные продлятся с 21 по 23 февраля.
Еще по три дня россияне будут отдыхать на 8 Марта, 1 Мая, День Победы и День России. А в ноябре День народного единства отметят одним выходным.
Завершившиеся сегодня новогодние праздники оказались самыми длинными за 12 лет — они составили 12 дней. Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в следующий раз каникулы такой длины возможны только в 2032 году.
Всего в наступившем 2026-м россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118.