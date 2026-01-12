Спортивный проект Казани «Чемпионы нашего двора» стал круглогодичным

Проект «Чемпионы нашего двора», ранее проводившийся в теплое время года, с этого года переходит на круглогодичный формат. Первым стартовым событием зимней серии стали соревнования по снежному волейболу, прошедшие в Советском районе Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.