Спортивный проект Казани «Чемпионы нашего двора» стал круглогодичным

Проект «Чемпионы нашего двора», ранее проводившийся в теплое время года, с этого года переходит на круглогодичный формат. Первым стартовым событием зимней серии стали соревнования по снежному волейболу, прошедшие в Советском районе Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.
В первых зимних состязаниях приняли участие команды из 15 жилищных комплексов. Были разыграны первые кубки и медали нового спортивного цикла.
В ближайшее время казанцев ждут соревнования по лыжным гонкам, снежному футболу и другим зимним дисциплинам. Зарегистрироваться для участия в предстоящих этапах можно через официальный Telegram-канал проекта «Чемпионы нашего двора».
Напомним, спартакиада «Чемпионы нашего двора» стартовала в 2020 году. Она проводится среди жилых комплексов и дворов Казани. В прошлом году проект отметил пятилетний юбилей. За пять лет по 16 дисциплинам было организовано свыше 3 тыс. спортивных мероприятий.
Также Линар Гарипов упомянул, что в столице РТ состоятся районные этапы турнира среди юных хоккеистов «Золотая шайба». Команды будут бороться за выход в городской финал, который пройдет в феврале.