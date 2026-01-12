Лингвисты назвали самый частый ответ в русском языке — им пользуются и белорусы. Об этом рассказали РИА Новости в Институте Русистики.
Специалисты обращают внимание, что заимствованный англицизм «ок» из года в год в русских устных и письменных диалогах пытается занять лидирующие позиции. Это связано с тем, что указанное междометие информативное и однозначное. Вместе с тем сейчас в русском языке происходит стремление к краткости. Кстати, англицизм «ок» широко используется как в устной, так и в письменной речи у белорусов.
