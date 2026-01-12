Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лингвисты назвали самый частый ответ в русском языке — им пользуются и белорусы

Лингвисты назвали популярный ответ в русском языке, его используют и белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Лингвисты назвали самый частый ответ в русском языке — им пользуются и белорусы. Об этом рассказали РИА Новости в Институте Русистики.

Специалисты обращают внимание, что заимствованный англицизм «ок» из года в год в русских устных и письменных диалогах пытается занять лидирующие позиции. Это связано с тем, что указанное междометие информативное и однозначное. Вместе с тем сейчас в русском языке происходит стремление к краткости. Кстати, англицизм «ок» широко используется как в устной, так и в письменной речи у белорусов.

Ранее Белстат раскрыл, на что белорусы тратят время: «11,5 часа в сутки — на сон, прием пищи и гигиену, 8 — на работу».

Тем временем в Минске популярный певец Стас Пьеха сделал шокирующее признание про семью: «У меня в семейной системе отца не было».

А еще белорусская теннисистка Арина Соболенко сказала, когда планирует родить ребенка: «Я уже сделала все тесты».