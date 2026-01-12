В Омске завершили реставрацию старейшего корпуса университета

В Омске завершилась масштабная реконструкция учебного корпуса № 2 Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ), расположенного на улице Партизанской, 4А. Здание было построено в начале XX века и является одним из старейших вузовских корпусов города.
Капитальный ремонт начался в июне 2025 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В ходе работ обновили фасад, кровлю и многофункциональный центр военно-спортивной подготовки. Особое внимание уделили не только эстетике, но и восстановлению эксплуатационных характеристик здания: устранили скрытые и явные повреждения фасада и несущих стен, повысили энергоэффективность и обеспечили долгосрочную безопасность конструкций.
«Исторические здания — это не просто каменные конструкции; они представляют собой окно в прошлое, свидетельство культурных и архитектурных традиций, которые переносятся сквозь века», — отметил начальник управления по эксплуатации имущественного комплекса ОмГПУ Виталий Дмитриев.
Реставрация проводилась с соблюдением баланса между сохранением оригинального архитектурного облика и приведением здания в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта. Читайте также: Омич обиделся на владельца банного комплекса и сжег с подельниками его бизнес.