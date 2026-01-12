В Омске завершили реставрацию старейшего корпуса университета

Капитальный ремонт начался в июне 2025 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В ходе работ обновили фасад, кровлю и многофункциональный центр военно-спортивной подготовки. Особое внимание уделили не только эстетике, но и восстановлению эксплуатационных характеристик здания: устранили скрытые и явные повреждения фасада и несущих стен, повысили энергоэффективность и обеспечили долгосрочную безопасность конструкций.