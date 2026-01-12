Ричмонд
Комитет Госдумы одобрил проект об продаже лекарств через передвижные аптеки

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов в сельской местности, где отсутствуют аптеки, передает корреспондент РИА Новости.

Документ был внесен в Думу группой депутатов ГД от фракции «Единая Россия» и сенаторами 17 декабря. Правительство РФ ранее поддержало данную инициативу.

Законопроектом предлагается провести в РФ с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.

Документом определяется, что передвижной аптечный пункт — это структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.

Подчеркивается, что в передвижных аптеках не будут продаваться лекарства, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.

Отмечается, что проведение эксперимента не повлечет закрытие существующих аптек, поскольку законом ограничивается торговля вне населенных пунктов и в тех населенных пунктах, в которых уже имеются аптеки, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения.

В тексте законопроекта уточняется, что включение региона в перечень субъектов РФ, в которых проводится эксперимент, будет осуществляться по распоряжению правительства РФ на основании ходатайства главы региона.

