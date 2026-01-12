Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox

Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.