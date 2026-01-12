Ричмонд
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox

РИА Новости: Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки игры Roblox.

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сейчас нет оснований для разблокировки игры Roblox в России.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили там.

Ранее ряд СМИ писал, что Roblox начал выполнять требования Роскомнадзора: в игре начали требовать подтверждение возраста.

Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.

* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России.