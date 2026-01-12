В Севастополе обнаружили древнегреческое сооружение площадью 2 тыс. кв. м

«Очевидно, что это что-то необходимое для виноградарства, какая-то сложная агротехнология. Сооружение датируется концом IV века до нашей эры — то есть, периодом расцвета Херсонеса, когда он как раз начал становиться значимым центром античной культуры. Но что это за конструкция, зачем она — никто не знает. Мы даже связывались с коллегами из [Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия] “Магарача”, но и они не смогли нам сказать, зачем такое сооружение могло понадобиться античным виноградарям», — отметил ученый.