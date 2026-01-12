«Салават Юлаев» разорвал контракт с двухкратным чемпионом ВХЛ Антоном Берлевым

Напомним, что в октябре «Салават Юлаев» объявил о подписании с 31-летним хоккеистом полноценного контракта, который был рассчитан до конца сезона. Антон Берлев — уроженец Санкт-Петербурга, в его карьере были выступления за клубы Венгрии, Чехии, Румынии, Германии, а также за ряд российских команд, включая «Динамо СПб», «Югру», «Адмирал» и «Сибирь». Среди его достижений — серебро чемпионата Румынии и два чемпионских титула ВХЛ.