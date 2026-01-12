Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Рыбакина показала новый образ для выступления на AusOpen-2026

12 января в Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису, куда уже прибыла одна из фавориток этих соревнований — казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Наша лучшая теннисистка вступит в борьбу только через неделю, а пока она демонстрирует болельщикам свою новую форму, в которой будет выходит на корты Мельбурна.

Наряду с показом одежды Елена Рыбакина параллельно начала тренировки к старту основной сетки Australian Open-2026.

На данный момент в Мельбурне идут игры квалификационной стадии, где от Казахстана выступает только Дмитрий Попко, который еще не начал текущие соревнования.

Жеребьевка основного раунда австралийского первенства пройдет 15 января.

Елена Рыбакина приехала в Мельбурн из Брисбена, где она выступала на турнире WTA 500 и проиграла в ¼ финала Каролине Муховой из Чехии.