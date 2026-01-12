Елена Рыбакина показала новый образ для выступления на AusOpen-2026

Наша лучшая теннисистка вступит в борьбу только через неделю, а пока она демонстрирует болельщикам свою новую форму, в которой будет выходит на корты Мельбурна.
Наряду с показом одежды Елена Рыбакина параллельно начала тренировки к старту основной сетки Australian Open-2026.
На данный момент в Мельбурне идут игры квалификационной стадии, где от Казахстана выступает только Дмитрий Попко, который еще не начал текущие соревнования.
Жеребьевка основного раунда австралийского первенства пройдет 15 января.
Елена Рыбакина приехала в Мельбурн из Брисбена, где она выступала на турнире WTA 500 и проиграла в ¼ финала Каролине Муховой из Чехии.