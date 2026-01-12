Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев ждёт непривычно маленький аванс в январе-2026

Причина кроется в производственном календаре.

Источник: Om1 Новосибирск

Сотрудники на «пятидневке» в январе могут получить непривычно маленький аванс, однако на итоговой зарплате за месяц это не отразится. Как пояснила «РГ» кандидат экономических наук Дарья Руднева, причина кроется в производственном календаре: в первой половине месяца из-за каникул выходит всего четыре рабочих дня.

Если оклад сотрудника составляет 50 тысяч рублей, ежемесячная надбавка — 10 тысяч рублей, то аванс будет рассчитываться по следующей формуле: (50 000+10 000)/15 (дней)*4 (дня), и составит 16 тысяч рублей.

«Опять же, стоит иметь в виду, что локальными актами работодатель вправе закрепить для января аванс в процентах (к примеру, 35% от оклада) или расширить расчетный период для аванса (не 15, а 20 дней месяца), что приведет к увеличению суммы аванса. Но в любом случае аванс января будет меньше аванса других месяцев года», — отметила Дарья Руднева.

Эксперт напомнила, что наличие в календаре праздничных дней не является поводом для снижения зарплаты. При соблюдении нормы рабочего времени за первый месяц 2026 года сотрудники получат стандартный полный оклад.