Казахстанцы стали реже ездить по железной дороге в 2025 году

По данным Бюро национальной статистики, за весь год всеми видами транспорта перевезено 1,9 миллиарда пассажиров (+12,5% к 2024 году), а общие доходы от перевозок достигли 1,5 триллиона тенге. Пассажирооборот вырос на 7,4% и составил 88,9 миллиарда пассажиро-километров.