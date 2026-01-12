Ричмонд
Казахстанцы стали реже ездить по железной дороге в 2025 году

За 2025 год воздушным транспортом в Казахстане перевезено 15,4 миллиона пассажиров. Доходы авиакомпаний от пассажирских перевозок составили 918,1 миллиарда тенге. А вот популярность поездов снизилась.

Источник: Курсив

Транспорт.

По данным Бюро национальной статистики, за весь год всеми видами транспорта перевезено 1,9 миллиарда пассажиров (+12,5% к 2024 году), а общие доходы от перевозок достигли 1,5 триллиона тенге. Пассажирооборот вырос на 7,4% и составил 88,9 миллиарда пассажиро-километров.

Чем чаще всего пользовались.

Больше всего пассажиров перевезли автобусы, троллейбусы и такси — почти 1,9 миллиарда человек (98,1% от общего числа), доходы от них — 506,4 миллиарда тенге (+12,8%).

Железнодорожным транспортом перевезено 19,4 миллиона пассажиров (на 6,7% меньше, чем годом ранее), доходы — 142,4 миллиарда тенге.

Внутренним водным транспортом перевезено 253 тысячи пассажиров (+9,5%), доходы — 733,7 миллиона тенге.

Самый большой прирост.

Пассажирооборот сильнее всего вырос в Шымкенте (+32,4%), Алматы (+24,8%), Алматинской (+45,2%), Туркестанской (+18%) и других областях.