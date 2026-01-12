Ричмонд
15 января жители Иркутска смогут ездить на автобусах бесплатно

Этот подарок жителям сделали в честь столетия предприятия «Иркутскавтотранс».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 15 января 2026 года проезд на городских автобусах будет бесплатным. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, этот подарок жителям сделали в честь столетия предприятия «Иркутскавтотранс». Инициативу поддержал мэр города Руслан Болотов.

— Наше предприятие является правопреемником и хранителем традиций той самой первой городской транспортной конторы. За прошедший век организация не раз преобразовывалась, однако ее главная миссия — связывать районы города и обеспечивать перевозку жителей — остается неизменной, — сказал директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.

Празднование юбилея продолжится в течение всего года. В планах — издание памятной книги и создание документального фильма об истории иркутского транспорта и людях, которые её создавали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области утвердили льготы на проезд в электричках в 2026 году.