15 января жители Иркутска смогут ездить на автобусах бесплатно

— Наше предприятие является правопреемником и хранителем традиций той самой первой городской транспортной конторы. За прошедший век организация не раз преобразовывалась, однако ее главная миссия — связывать районы города и обеспечивать перевозку жителей — остается неизменной, — сказал директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.