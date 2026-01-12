«От 25 до 140 рублей». Названы цены на услуги по уборке снега в Минске

Объявления с ценами на уборку снега в Минске появились на одной из интернет-площадок. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Напомним, что 8 января в Беларусь пришел циклон Улли-Фрэнсис с сильными снегопадами и ветром. С последствиями циклона в стране борются до сих пор.
В одном из объявлений говорится, что минчанин готов расчистить лопатой парковочное место в районе Дворца Культуры МАЗ. Кроме того, в Чижовке мужчина готов по предоплате откопать лопатой или же расчистить чей-либо автомобиль, полоску земли вокруг него с предоставлением фотоотчета. За это он просит от 30 до 50 рублей (сумма зависит от сложности).
Минский предприниматель готов оказать услуги по механизированной уборке при помощи трактора (экскаватора-погрузчика). Снег поможет вывезти трехосный самосвал, который находится в Шабанах. Поработать на технике готовы минимум четыре часа, стоимость — 140 рублей.
Есть объявления от минчан, которые готовы максимально быстро приехать и оказать услугу за 50 рублей, если заказчик предоставит лопату. Еще один горожанин за сумму в два раза больше готов приехать на автомобиле по нужному адресу или же на лыжах. Вместе с тем за 80 рублей в Минске можно арендовать белорусский трактор со щеткой и отвалом.
Кстати, белорусские синоптики сказали, какой циклон сильнее — Хавьер в 2013 или Улли-Фрэнсис в 2026.
Тем временем синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси.