Санавиация Прикамья помогла спасти 1,2 тыс. жителей региона

По словам главы Прикамья, в 2025 году был усовершенствован алгоритм приема и передачи вызовов. «Ранее в большинстве случаев за один вылет эвакуировали только одного пациента. После изменений эвакуируют от двух до пяти человек из разных округов. При этом каждый вылет координируется между бригадами санавиации и специалистами округа. Учитывают состояние каждого пациента, чтобы эвакуация была безопасной для всех», — рассказал губернатор.