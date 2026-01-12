Брал в плен Фридриха Паулюса. Чем известен чекист Александр Воронин

Чекистский аппарат Сталинграда и области он возглавлял с 1938-го по 1944 годы. И внес свой вклад в победу над немецко-фашистскими войсками на Волге в феврале 1943-го, рассказали «АиФ Волгоград» в пресс-службе ведомства.
Мечтал строить машины.
Александр Воронин родился 12 января 1908 года в деревне Кожанка Муромского уезда Владимирской губернии. В 1924-м он окончил партшколу и начал трудиться смазчиком на фабрике стальных изделий, где стал секретарем комсомольской ячейки.
По партийной линии он быстро дорос до председателя волостного исполкома, оттуда был направлен на строительство ГАЗа — Горьковского автозавода. Но мечта посвятить себя автомобилестроению не сбылась — в 1937 году ему предложили службу в органах госбезопасности. Уже через год, после ускоренной учебы в Центральной школе НКВД СССР, он возглавил Сталинградское областное управление НКВД.
В период разработки операции «Уран» под его началом проводилась работа по дезинформации противника. А когда немецко-фашистские войска были разгромлены под Сталинградом, он руководил работами по разминированию города.
«При непосредственном участии Александра Воронина в плен было взято 24 генерала, в том числе гитлеровский фельдмаршал Фридрих Паулюс», — подчеркивают в пресс-службе волгоградского УФСБ.
Служил в Албании.
В 1944 году Воронина перевели в Львовскую область.
«В Западной Украине в те годы бесчинствовала профашистская террористическая организация украинских националистов. Бандиты скрывались в лесах, терроризировали местное население, убивали коммунистов и работников Советской власти. Пять лет Воронин вел с ними активную борьбу», — рассказывает представитель УФСБ по Волгоградской области Виктория Ямщикова.
После, с 1949-го по март 1953 года Александр Воронин был заместителем министра геологии СССР. А с 1953-го по 1958 год служил в Красноярске, укрепляя кадровый состав управления КГБ специалистами с высшим образованием.
Впоследствии Александр Иванович занимал должность старшего советника, а позже — старшего консультанта КГБ при Совете министров СССР в Албании. С 1962 года он возглавлял УКГБ Брянской области, а осенью 1962-го был уволен в запас КГБ в звании генерал-лейтенанта.
Открыли бюст и назвали улицу.
Уже на пенсии Александр Воронин написал и издал книгу военных мемуаров «Щит и меч Сталинграда».
За годы службы он был удостоен ряда наград, в том числе, орденов Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Красного Знамени, Суворова 2-й степени и Отечественной войны 1-й степени. Также чекиста отметили знаком «Заслуженный работник НКВД» и 14 медалями.
В минувшем 2025 году по инициативе Совета ветеранов регионального УФСБ в день 83-й годовщины начала Сталинградской битвы. Тем же летом участку улицы Глубокоовражной в границах улиц Краснознаменской и Володарского присвоили имя генерал-лейтенанта Воронина.
12 января 2026-го в память о легендарном чекисте руководство УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники и ветераны этих ведомств возложили цветы к бюсту Воронина.