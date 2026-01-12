Брал в плен Фридриха Паулюса. Чем известен чекист Александр Воронин

По партийной линии он быстро дорос до председателя волостного исполкома, оттуда был направлен на строительство ГАЗа — Горьковского автозавода. Но мечта посвятить себя автомобилестроению не сбылась — в 1937 году ему предложили службу в органах госбезопасности. Уже через год, после ускоренной учебы в Центральной школе НКВД СССР, он возглавил Сталинградское областное управление НКВД.