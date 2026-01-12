Новосибирск засыпало снегом перед приходом крещенских морозов

Перед ожидаемым резким похолоданием, которое, по прогнозам, принесёт в регион крещенские морозы до −40 градусов, Новосибирск накрыл интенсивный снегопад. За несколько часов в городе выпало значительное количество снега, в результате чего дороги и тротуары быстро оказались под толстым снежным покровом, а движение транспорта серьёзно затруднилось.
Коммунальные и дорожные службы перешли в усиленный режим работы, чтобы оперативно расчистить городские магистрали и улицы перед наступлением аномальных холодов. Редакция Сиб.фм опубликовала фотоподборку из десяти кадров, демонстрирующих масштабы снегопада и работу городских служб в условиях непогоды.
Ранее мы сообщали о том, что аномальные морозы до −40 °C надвигаются на Новосибирскую область.