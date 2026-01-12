Новосибирск засыпало снегом перед приходом крещенских морозов

Перед ожидаемым резким похолоданием, которое, по прогнозам, принесёт в регион крещенские морозы до −40 градусов, Новосибирск накрыл интенсивный снегопад. За несколько часов в городе выпало значительное количество снега, в результате чего дороги и тротуары быстро оказались под толстым снежным покровом, а движение транспорта серьёзно затруднилось.