Элвин Грей надолго пропал и сегодня вышел на связь: что с ним произошло

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, после продолжительного перерыва появился в социальных сетях. Он рассказал подписчикам, что долгое время не выходил на связь, не публиковал посты и не снимал видео, чтобы полноценно отдохнуть, и подчеркнул, что это было «классно».
Артист поздравил всех с прошедшими новогодними праздниками и пообещал, что с этого дня будет чаще появляться в соцсетях, показывать свою жизнь и делиться новостями. По его словам, он сейчас находится в Таиланде, где ему «кайфово и жарко», и он успел хорошо загореть.
Элвин Грей сообщил, что через две недели вернется к работе и начнет готовиться к концертам. Также певец анонсировал, что вскоре поклонников ждет премьера его нового трека.
