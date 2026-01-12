Ричмонд
В центре Омска на год перекрыли участок улицы 2-й Совхозной

Ограничение введено из-за ремонтных работ — проезд запрещен до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня введено временное ограничение движения на участке улицы 2-й Совхозной в центре Омска. Перекрыт отрезок от улицы 24-й Северной до межквартального проезда за зданием по адресу 24-я Северная, 117а.

Проезд транспорта на этом участке будет полностью запрещен до конца 2026 года в связи с проведением ремонтных работ. О предстоящем перекрытии горожан заранее уведомили ещё в конце декабря 2025 года.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.

