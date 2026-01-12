Снежный коллапс и гибель калининградской слонихи Преголи: 16 событий, которые обсуждали в длинные выходные

7. В тот же день на Московском проспекте в районе мотеля «Балтика» столкнулись четыре автомобиля. По данным экстренных служб и очевидцев, мужчина на Škoda Rapid врезался в Toyota Land Cruiser, который по инерции въехал в машины, стоявшие впереди. У водителя Škoda сработали подушки безопасности, его госпитализировали в БСМП. В Renault, оказавшемся третьей в цепочке, ехала мама с детьми — они не пострадали.