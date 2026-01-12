Российский метод поможет создать компактные и яркие источники гамма-излучения

В теории, взаимодействия между электронами и частицами света из пучков излучения должны приводить к формированию очень ярких и четких вспышек гамма-волн, однако на практике их линии в спектре «размазываются», а яркость падает. Российские ученые выяснили, что этого можно избежать, если особым образом структурировать лазерный импульс и разбить его на множество одинаковых коротких импульсов с заданными задержками.