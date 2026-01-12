Ричмонд
Минчанин может сесть в тюрьму за препарат из аптечки советских времен

Минчанин пойдет под суд за находку в советской аптечке.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Минска грозит срок за находку в его аптечке со времен СССР. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, при обыске дома у 21-летнего минчанина правоохранители нашли советскую аптечку с подозрительным веществом. Судмедэксперты в составе изъятого препарата нашли запрещенное вещество.

Выяснилось, что в советской аптечке минчанина хранилось 1,18 грамма светло-желтого порошка апрофен (тарен). Данный психотроп является опасным и разрешен к контролируемому обороту. Правоохранители дадут правовую оценку действиям фигуранта.

В ГКСЭ уточнили, что тарен является лекарственным препаратом, который нейтрализует воздействие фосфорорганических соединений, попавших в организм при боевых действиях или в результате техногенных аварий. Его применяют при спазмах органов брюшной полости и сосудов.

Если добровольно сдать подобные средства, то владелец будет освобожден от уголовной ответственности (ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).

