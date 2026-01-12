За неделю в Ростовской области потушили 102 пожара и ликвидировали последствия 16 ДТП

За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 102 возгораний. К сожалению, не все происшествия обошлись без жертв. В огне погибли четыре человека. В то же время удалось спасти жизнь десяти человек, оказавшихся в горящих помещениях.
Помимо пожаров, спасатели активно работали на дорогах. Их помощь потребовалась в ходе ликвидации последствий 16 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях специалисты МЧС оказали помощь и спасли четыре человеческие жизни.
Трагический инцидент произошел и на водных объектах области. На минувшей неделе зафиксирован один случай гибели человека на воде.
