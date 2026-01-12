Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Ростовской области потушили 102 пожара и ликвидировали последствия 16 ДТП

102 вызова на пожар и 16 аварий: Донские спасатели подвели итоги работы за неделю.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 102 возгораний. К сожалению, не все происшествия обошлись без жертв. В огне погибли четыре человека. В то же время удалось спасти жизнь десяти человек, оказавшихся в горящих помещениях.

Помимо пожаров, спасатели активно работали на дорогах. Их помощь потребовалась в ходе ликвидации последствий 16 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях специалисты МЧС оказали помощь и спасли четыре человеческие жизни.

Трагический инцидент произошел и на водных объектах области. На минувшей неделе зафиксирован один случай гибели человека на воде.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!