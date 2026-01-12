Россиянам рассказали, как изменится сдача экзамена на права

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД предложило внести изменения в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав, сообщила «Парламентская газета».
«Документ вносит изменения в “Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений”, утвержденные еще в 2014 году», — говорится в публикации.
В перечне нарушений появится пункт об использовании экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники.
Также сократятся сроки практики: ее нужно сдать в течение 60 дней, а не через полгода после теории.
Кроме того, министерство намерено ввести новое основание для прекращения действия прав: если во время планового медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, ему придется пройти дополнительное обследование, а в случае неявки документы могут аннулировать.
С 1 января в России перестало действовать автоматическое продление удостоверений. За езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей и изъятие.