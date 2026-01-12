Ричмонд
Россиянам рассказали, как изменится сдача экзамена на права

МВД хочет изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД предложило внести изменения в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав, сообщила «Парламентская газета».

«Документ вносит изменения в “Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений”, утвержденные еще в 2014 году», — говорится в публикации.

В перечне нарушений появится пункт об использовании экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники.

Также сократятся сроки практики: ее нужно сдать в течение 60 дней, а не через полгода после теории.

Кроме того, министерство намерено ввести новое основание для прекращения действия прав: если во время планового медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, ему придется пройти дополнительное обследование, а в случае неявки документы могут аннулировать.

С 1 января в России перестало действовать автоматическое продление удостоверений. За езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей и изъятие.