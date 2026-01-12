Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты призывают белорусов не усердствовать в помощи птицам при морозах

Специалисты просят белорусов не тревожить птиц в морозы — вот почему.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты призывают белорусов не усердствовать в помощи птицам при морозах. Подробности озвучили в телеграм-канале Гомельского облисполкома.

Сотрудники природоохранных ведомств поспешили успокоить белорусов, которые намереваются помочь диким водоплавающим птицам, не улетевшим на юг.

«Пух, а также толстый слой жира лебедей и уток защищает их от холода и голода, они могут найти водоем с открытой водой или покормиться в полях. Для экономии энергии в морозы они мало движутся. Такое поведение нормально», — поясняют специалисты.

И просят у белорусов не пытаться заставить птиц двигаться, чтобы они не тратили свою энергию. Помощь необходима лишь ослабленным особям с видимыми повреждениями, которые пытаются, пробуют, но не могут сдвинуться с места или же взлететь.

«Чтобы спасти такую птицу, нужно сообщить в территориальные органы Минприроды, МЧС», — рекомендуют белорусам.

При сильных морозах птиц можно покормить мелко нарезанными овощами, овсяными хлопьями, ячменем или пшеницей, но не хлебом. В кормушки также можно насыпать все виды круп, семена масляничных культур (рапс, арахис, лен, подсолнечник), подвесить кусочек несоленого сала.

Тем временем названы цены на услуги по уборке снега в Минске: «От 25 до 140 рублей».

Кстати, глава «Камволя» Татьяна Лугина объяснила, почему китайская одежда дешевле белорусской.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко сказала, когда планирует родить ребенка: «Я уже сделала все тесты».