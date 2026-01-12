Специалисты призывают белорусов не усердствовать в помощи птицам при морозах. Подробности озвучили в телеграм-канале Гомельского облисполкома.
Сотрудники природоохранных ведомств поспешили успокоить белорусов, которые намереваются помочь диким водоплавающим птицам, не улетевшим на юг.
«Пух, а также толстый слой жира лебедей и уток защищает их от холода и голода, они могут найти водоем с открытой водой или покормиться в полях. Для экономии энергии в морозы они мало движутся. Такое поведение нормально», — поясняют специалисты.
И просят у белорусов не пытаться заставить птиц двигаться, чтобы они не тратили свою энергию. Помощь необходима лишь ослабленным особям с видимыми повреждениями, которые пытаются, пробуют, но не могут сдвинуться с места или же взлететь.
«Чтобы спасти такую птицу, нужно сообщить в территориальные органы Минприроды, МЧС», — рекомендуют белорусам.
При сильных морозах птиц можно покормить мелко нарезанными овощами, овсяными хлопьями, ячменем или пшеницей, но не хлебом. В кормушки также можно насыпать все виды круп, семена масляничных культур (рапс, арахис, лен, подсолнечник), подвесить кусочек несоленого сала.
