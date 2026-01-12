Омичей в феврале ждёт короткая рабочая неделя

В 2026-м День защитника Отечества выпадает на понедельник, 23 февраля. Это означает три дня отдыха подряд и четырёхдневную рабочую неделю, которая начнётся 24 февраля. В марте Международный женский день придётся на воскресенье, поэтому нерабочим станет понедельник, 9 марта. В сумме таких «укороченных» недель в 2026 году наберётся семь.