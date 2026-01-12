Ричмонд
В Осинском районе жертве мошенников вернули украденные деньги

Во время расследования установили, что деньги поступили на счет жительницы Донецка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Осинского района помогла пенсионеру вернуть деньги, похищенные мошенниками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, мужчину обманули через популярный мессенджер, пообещав дополнительный заработок. В итоге с его банковского счёта пропало 23 тысячи рублей.

— Во время расследования уголовного дела установили, что деньги поступили на счёт жительницы Донецка. Прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с неё эту сумму и проценты за пользование чужими средствами, — уточнили правоохранители.

Суд удовлетворил требования в полном объёме. Пенсионеру вернули похищенные 23 тысячи рублей и проценты, что в общей сложности составило 26 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что доставка цветов стоила сибирячке 2,1 миллиона рублей.