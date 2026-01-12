В Ревде отложили отлов свиней из-за нарушений в апелляции

Напомним, суд установил, что животные находились на свободном выгуле, а останки и отходы их жизнедеятельности хранились на территории фермы. Это опасно для людей и окружающей среды. В 2024 году суд постановил исправить нарушения, однако фермер этого не сделал. Тогда приставы обратились с ходатайством об изъятии свиней, которое было удовлетворено. На прямой линии мэр города Татьяна Клепикова заявляла, что к отлову приступят 12 января, когда в силу вступит решение суда.