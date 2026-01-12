В феврале омичей ждет трехдневный отдых и сокращенная рабочая неделя

Жителей Омской области в феврале ожидает приятный подарок от производственного календаря 2026 года — трехдневные выходные. Отдых продлится с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно. Понедельник объявлен нерабочим праздничным днем в честь Дня защитника Отечества.
После праздников омичам предстоит отработать всего четыре дня — со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля.
Следующие мини-каникулы уже запланированы на начало марта: с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. После этого снова последует четырехдневная рабочая неделя.
Всего в 2026 году благодаря удачным переносам выходных россиян ожидают семь укороченных рабочих недель, что делает календарь особенно удобным для планирования коротких поездок и семейного отдыха.
