Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В феврале омичей ждет трехдневный отдых и сокращенная рабочая неделя

Длинные выходные придутся на День защитника Отечества, а в марте — на Международный женский день.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Омской области в феврале ожидает приятный подарок от производственного календаря 2026 года — трехдневные выходные. Отдых продлится с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно. Понедельник объявлен нерабочим праздничным днем в честь Дня защитника Отечества.

После праздников омичам предстоит отработать всего четыре дня — со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля.

Следующие мини-каникулы уже запланированы на начало марта: с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. После этого снова последует четырехдневная рабочая неделя.

Всего в 2026 году благодаря удачным переносам выходных россиян ожидают семь укороченных рабочих недель, что делает календарь особенно удобным для планирования коротких поездок и семейного отдыха.

Читайте также: Зимняя сказка по-омски: топ — 6 лучших точек города для идеальной новогодней фотосессии.