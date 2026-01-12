Ричмонд
Строевой шаг под звуки марша и кавалерия в центре Ташкента

В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений Вооруженных сил республики.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте сегодня прошло торжественное шествие воинских подразделений, приуроченное ко Дню защитника Родины и 34-й годовщине создания Вооруженных сил Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Шествие началось в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны. Колонны прошли по улице Паркент, затем по проспекту Мустакиллик и завершили маршрут на сквере Амира Темура. Движение транспорта на этом участке временно ограничили.

В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений.

Во время марша военнослужащие исполняли песню «Она Ватаним — Узбекистоним». В сопровождении военного оркестра она задавала общий ритм шествию и создавала торжественную атмосферу.

Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на колонны, а водители приветствовали участников сигналами автомобилей.

День защитника Родины в Узбекистане отмечают 14 января с 1992 года. Это знаковая дата для военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто связан с военной службой и обеспечением безопасности страны.