Строевой шаг под звуки марша и кавалерия в центре Ташкента

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте сегодня прошло торжественное шествие воинских подразделений, приуроченное ко Дню защитника Родины и 34-й годовщине создания Вооруженных сил Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
Шествие началось в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны. Колонны прошли по улице Паркент, затем по проспекту Мустакиллик и завершили маршрут на сквере Амира Темура. Движение транспорта на этом участке временно ограничили.
В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений.
Во время марша военнослужащие исполняли песню «Она Ватаним — Узбекистоним». В сопровождении военного оркестра она задавала общий ритм шествию и создавала торжественную атмосферу.
Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на колонны, а водители приветствовали участников сигналами автомобилей.
День защитника Родины в Узбекистане отмечают 14 января с 1992 года. Это знаковая дата для военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто связан с военной службой и обеспечением безопасности страны.