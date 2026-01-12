Белорусы могут получить штраф или уголовку за использование ИИ

Белорусские правоохранители обратили внимание на инцидент, произошедший в Приморском крае соседней с Беларусью России. Один из местных жителей создал и опубликовал реалистичное видео с тигром на улицах города. ИИ-фейк спровоцировал массовую тревогу среди населения. Позднее в Минприроды России заявили, что это фейк. И городскими властями было подано заявление в правоохранительные органы. Теперь автору ролика может грозить штраф до 100 000 российских рублей (около 3700 белорусских рублей в эквиваленте).