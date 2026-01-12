Ричмонд
Белорусы могут получить штраф или уголовку за использование ИИ

В Беларуси грозят штрафы и уголовная ответственность за ИИ-фейки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси грозят штрафы и уголовная ответственность за использование нейросетей. Подробнее рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Белорусские правоохранители обратили внимание на инцидент, произошедший в Приморском крае соседней с Беларусью России. Один из местных жителей создал и опубликовал реалистичное видео с тигром на улицах города. ИИ-фейк спровоцировал массовую тревогу среди населения. Позднее в Минприроды России заявили, что это фейк. И городскими властями было подано заявление в правоохранительные органы. Теперь автору ролика может грозить штраф до 100 000 российских рублей (около 3700 белорусских рублей в эквиваленте).

В УВД подчеркнули, что и в Беларуси распространение недостоверной информации, которая способна вызвать общественную панику, дезорганизовать работу служб, вводит граждан в заблуждение, грозит ответственность: административная и уголовная.

Создатель ИИ-фейка получит штраф за распространение ложной информации. А если его действия привели к тяжким последствиям, нарушению общественного порядка или безопасности, может сесть в тюрьму.

— ИИ-контент, создающий угрозу общественной безопасности или вводящий людей в заблуждение, рассматривается так же, как и любой другой фейк, — прокомментировали в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.

Использование нейросетей не освобождает от ответственности.

