Автобус № 130 начал курсировать между Кстовом и Нижним Новгородом

Новый автобусный маршрут № 130, соединяющий Кстово с Верхними Печерами и центральными районами Нижнего Новгорода, начал курсировать с 12 января.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в ЦРТС, первый рейс с остановки «Автостанция Кстово» отправился в 05:30, а с остановки «Улица Литвинова» — в 06:15. Стоимость проезда составляет 40 рублей. На маршруте действуют все виды проездных билетов, включая льготные, с возможностью бесплатной пересадки. Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Кстово начнут поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. В частности, 4 января, был запущен маршрут № 115, соединяющий завод Нител с автостанцией Кстово через деревню Бешенцево.

Напомним, движение больших автобусов между Кстовом и Нижним Новгородом было приостановлено в 2020 году.