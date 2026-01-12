В Волгограде сезонный маршрут автобуса № 48э станет круглогодичным

С 12 января сезонный маршрут № 48э будет перевозить волгоградцев в отдаленные районы круглый год. Об этом сообщили в администрации города.
Так, по просьбам местных жителей кольцевой автобусный маршрут «ВГТЗ — Дачи» будет выполнять по будням 8 рейсов с 07.00 до 18.00. Общественный транспорт будет следовать от конечной остановки «Ул. Дегтярева», далее по улице Дегтярева, затем — по улицам Шурухина, Латошинской, Героев Тулы, Николая Отрады и проспекту им. В. И. Ленина до конечной «Механический институт».
Оплатить проезд можно будет как банковскими картами, так и наличными. Пассажиры, имеющие соответствующие льготы, также смогут ими воспользоваться.
Кроме того, изменения коснулись и маршрута № 6а. С сегодняшнего дня транспорт курсирует в границах: ЖК «Санаторный» — ТРЦ «Акварель» — «Авиагородок».