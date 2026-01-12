Умерла Людмила Иванова, раскрывшая влияние гормонов на водный баланс в организме

Согласно информации на сайте РАН, Иванова — выдающийся ученый, которая много лет изучала, как организм поддерживает баланс воды и солей. Главный ее вклад — раскрытие механизма действия вазопрессина — гормона, регулирующего водный баланс. Она выяснила, как именно этот гормон взаимодействует с почками для задержки воды в организме. Вазопрессин активирует особые ферменты и меняет проницаемость тканей в почечных канальцах, благодаря чему вода возвращается в кровь, а не уходит с мочой. Эти открытия помогли понять, как почки концентрируют мочу и сохраняют водный баланс, а также заложили основу для поиска лекарств от отеков и гипертонии.