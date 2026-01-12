Автобусный маршрут № 52 начал работать в Нижнем Новгороде

Автобусный маршрут № 52, проходящий вблизи участков движения трамваев № 3 и № 21, начал работать в Нижнем Новгороде 12 января, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальных сетях.
Напомним, транспорт курсирует от станции метро «Пролетарская» по улицам Глеба Успенского, Космонавта Комарова, проспекту Ленина, бульвару Заречному, улицам Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовской, площади Комсомольской, Окскому съезду, через площадь Лядова до площади Горького.
«В связи со скоплением легковых автомобилей автобусы не могут проезжать по улицам Адмирала Макарова и Даргомыжского. Центр развития транспортных систем обращается к автомобилистам с просьбой быть внимательными и не создавать препятствий для движения маршрутных транспортных средств», — рассказали в ЦРТС.
Кстати, с сегодняшнего дня запущен и автобусный маршрут № 130. Он необходим для прямого сообщения Кстова с микрорайоном Верхние Печеры и центральными районами Нижнего Новгорода. Первый рейс с остановки «Автостанция Кстово» был совершен в 05:30, с остановки «Улица Литвинова» — в 06:15.
Ранее сообщалось, что движение транспорта по переулку Баева ограничат до конца апреля.