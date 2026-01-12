Автобусный маршрут № 52 начал работать в Нижнем Новгороде

«В связи со скоплением легковых автомобилей автобусы не могут проезжать по улицам Адмирала Макарова и Даргомыжского. Центр развития транспортных систем обращается к автомобилистам с просьбой быть внимательными и не создавать препятствий для движения маршрутных транспортных средств», — рассказали в ЦРТС.