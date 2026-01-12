Ричмонд
Эксперт предупредил об опасности резкого выхода на работу после праздников

Психолог Змиренкова: Резкая нагрузка после праздников приводит к головным болям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Клинический психолог Евгения Змиренкова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что резкое возвращение к работе после новогодних каникул может быть опасно. Организму, привыкшему к спокойному режиму, сложно сразу справляться с высоким потоком задач, что может вызвать стресс и проблемы со здоровьем.

— Резкое возвращение к интенсивной работе в первые дни после праздников может быть психологически и физически небезопасным. Это может спровоцировать головные боли, проблемы со сном и усиление хронической усталости, — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что мозгу нужно время, чтобы восстановить концентрацию. Чтобы избежать перегрузки, Змиренкова советует планировать на первую неделю умеренные задачи, расставлять приоритеты и не требовать от себя слишком многого. Это поможет сохранить работоспособность и избежать негативных последствий для психики.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сильная головная боль и усталость могут говорить об опухоли мозга.