Эксперт предупредил об опасности резкого выхода на работу после праздников

Клинический психолог Евгения Змиренкова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что резкое возвращение к работе после новогодних каникул может быть опасно. Организму, привыкшему к спокойному режиму, сложно сразу справляться с высоким потоком задач, что может вызвать стресс и проблемы со здоровьем.
— Резкое возвращение к интенсивной работе в первые дни после праздников может быть психологически и физически небезопасным. Это может спровоцировать головные боли, проблемы со сном и усиление хронической усталости, — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что мозгу нужно время, чтобы восстановить концентрацию. Чтобы избежать перегрузки, Змиренкова советует планировать на первую неделю умеренные задачи, расставлять приоритеты и не требовать от себя слишком многого. Это поможет сохранить работоспособность и избежать негативных последствий для психики.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сильная головная боль и усталость могут говорить об опухоли мозга.