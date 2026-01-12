Эксперт предупредил об опасности резкого выхода на работу после праздников

Она подчеркнула, что мозгу нужно время, чтобы восстановить концентрацию. Чтобы избежать перегрузки, Змиренкова советует планировать на первую неделю умеренные задачи, расставлять приоритеты и не требовать от себя слишком многого. Это поможет сохранить работоспособность и избежать негативных последствий для психики.