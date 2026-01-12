Два последних года лидируют по числу штормовых предупреждений в Беларуси

«2025 год за последнее десятилетие занял второе место по количеству штормовых предупреждений, уступая 2024-му, когда их количество составило 24», — рассказала Грицкевич.
Отмечается, что в 2025 году Белгидрометом было составлено 12 штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях. При этом 11 из них были — на заморозки, одно — на очень сильные ливни.
В минувшем году синоптики зарегистрировали 22 опасных гидрометеорологических явления. Среди них 11 — очень сильный дождь, два — шквал и очень сильный ветер, одно — крупный град и очень сильный ливень, а также одно сильное налипание мокрого снега.
В Белгидромете подчеркнули, что оправдываемость прогнозов погоды в 2025 году на первые-третьи сутки составляла 96,9%.