Блогер из Тольятти познакомилась с Ди Каприо на вручении премии «Золотой глобус»

Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе выдвигались на «Золотой глобус» в разных номинациях. Ди Каприо претендовал на победу как лучший актер в комедии или мюзикле за роль Боба Фергюсона в фильме «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, но остался без награды — приз за лучшую мужскую роль в этой номинации взял Тимоти Шаламе, сыгравший в ленте «Марти Великолепный».