Омское учреждение выделит 25 млн рублей на закупку молока для детского питания

Бюджетное учреждение «Центр питательных смесей» объявило электронный аукцион на поставку сырого коровьего молока высшего сорта для производства детского питания. Общий объем закупки — 600 килограммов, поставки должны осуществляться партиями в течение первого полугодия 2026 года — до 30 июня включительно.
К качеству продукта предъявляются повышенные требования: молоко должно быть без антибиотиков, соответствовать строгим санитарным и физико-химическим нормам, а также не быть сборным — запрещено смешивание молока разных сортов или от разных поставщиков.
Начальная цена контракта составляет 25,08 млн рублей с НДС (22,8 млн рублей без НДС). Участвовать в торгах могут только представители малого и среднего бизнеса.
Прием заявок завершится 16 января, конкурсная комиссия рассмотрит предложения 19 января, а итоги аукциона подведут 20 января.
Читайте также: В Омске уточнили правила посещения школ в сильные морозы.