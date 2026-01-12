Ричмонд
Омское учреждение выделит 25 млн рублей на закупку молока для детского питания

Тендер открыт только для малого и среднего бизнеса — поставки пойдут на производство специализированных питательных смесей.

Источник: Комсомольская правда

Бюджетное учреждение «Центр питательных смесей» объявило электронный аукцион на поставку сырого коровьего молока высшего сорта для производства детского питания. Общий объем закупки — 600 килограммов, поставки должны осуществляться партиями в течение первого полугодия 2026 года — до 30 июня включительно.

К качеству продукта предъявляются повышенные требования: молоко должно быть без антибиотиков, соответствовать строгим санитарным и физико-химическим нормам, а также не быть сборным — запрещено смешивание молока разных сортов или от разных поставщиков.

Начальная цена контракта составляет 25,08 млн рублей с НДС (22,8 млн рублей без НДС). Участвовать в торгах могут только представители малого и среднего бизнеса.

Прием заявок завершится 16 января, конкурсная комиссия рассмотрит предложения 19 января, а итоги аукциона подведут 20 января.

