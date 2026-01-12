Выявлены мозговые волны, помогающие человеку разделять внешний мир и свое тело

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за работой мозга 100 здоровых добровольцев, участвовавших в классическом эксперименте по созданию телесной иллюзии. В его рамках испытуемые садятся за стол и кладут одну из своих рук за непрозрачный экран, рядом с которым на столе размещается резиновая рука. Этот муляж и реальную руку периодически трогает экспериментатор при помощи кисточки, в результате чего испытуемый со временем начинает ощущать резиновую руку как часть своего тела.