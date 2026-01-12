За год в Ростовской области заблокировали 2054 сайта с лекарствами

В 2025 году управление Росздравнадзора по Ростовской области добилось блокировки 2054 сайтов, которые торговали медикаментами без соответствующих лицензий и разрешений.
Наибольшей популярностью у мошенников пользовались средства для повышения потенции, лекарства для лечения диабета, болезней сердца и сосудов, антикоагулянты и препараты от гепатита.
Чтобы заманить покупателей, на сайтах постоянно шли «скидочные акции», предлагались «подарки» и «бонусы» за покупки, создавая иллюзию выгодного и безопасного приобретения.
