За год в Ростовской области заблокировали 2054 сайта с лекарствами

В Ростовской области заблокировали более двух тысяч сайтов с лекарствами.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году управление Росздравнадзора по Ростовской области добилось блокировки 2054 сайтов, которые торговали медикаментами без соответствующих лицензий и разрешений.

Наибольшей популярностью у мошенников пользовались средства для повышения потенции, лекарства для лечения диабета, болезней сердца и сосудов, антикоагулянты и препараты от гепатита.

Чтобы заманить покупателей, на сайтах постоянно шли «скидочные акции», предлагались «подарки» и «бонусы» за покупки, создавая иллюзию выгодного и безопасного приобретения.

