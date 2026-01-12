В Госдуме отреагировали на сообщение о расстреле 130 жителей ДНР

Собеседник «Ленты.ру» акцентировал внимание, что украинским военнослужащим придется держать ответ за свои преступления.
«Такие зверства смываются только кровью, другого варианта нет. Одно дело — в бою человек с оружием против человека с оружием, другое дело — расстрел мирных жителей», — добавил депутат.
Парламентарий уточнил, что преступников ВСУ, которые убивают мирных жителей, ждет возмездие, а форма расплаты за преступление известна. Он выразил уверенность, что она будет применена в отношении виновных.