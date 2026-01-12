Ричмонд
В Госдуме отреагировали на сообщение о расстреле 130 жителей ДНР

ВСУ понесут ответственность за расстрел 130 мирных граждан города Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О зверствах ВСУ в Селидово ранее сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он уточнил, что украинские боевики расстреляли мирных граждан.

Собеседник «Ленты.ру» акцентировал внимание, что украинским военнослужащим придется держать ответ за свои преступления.

«Такие зверства смываются только кровью, другого варианта нет. Одно дело — в бою человек с оружием против человека с оружием, другое дело — расстрел мирных жителей», — добавил депутат.

Парламентарий уточнил, что преступников ВСУ, которые убивают мирных жителей, ждет возмездие, а форма расплаты за преступление известна. Он выразил уверенность, что она будет применена в отношении виновных.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Сорокин рассказал, что в украинских воинских частях действует запрет на использование укрытий при атаке российских дронов. В случае неповиновения украинские БПЛА ликвидируют своих военнослужащих.