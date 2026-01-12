Петербуржцы пожаловались на сбой в работе СДЭК

Днем 12 января жители Петербурга и Москвы пожаловались на сбой в работе сайта и мобильного приложения «СДЭК». Об этом сообщил 78.ru. Претензии поступали также из других городов России — за последнее время их насчитали свыше 1,1 тысячи. Оказалось, что причиной стали плановые технические работы.
— Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений, — привел телеканал слова представителя службы доставки.
По состоянию на 13:00 зайти на сайт «СДЭК» все еще невозможно. Пользователи видят белое окно и ошибку.
Напомним, в конце декабря в Петербурге и Ленинградской области наблюдались сбои в работе мобильного интернета. Их объяснили ограничениями, которые вводили в целях обеспечения безопасности. Абонентов призвали пользоваться 620 точками Wi-Fi, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».