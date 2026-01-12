Петербуржцы пожаловались на сбой в работе СДЭК

Днем 12 января жители Петербурга и Москвы пожаловались на сбой в работе сайта и мобильного приложения «СДЭК». Об этом сообщил 78.ru. Претензии поступали также из других городов России — за последнее время их насчитали свыше 1,1 тысячи. Оказалось, что причиной стали плановые технические работы.