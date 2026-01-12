Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцы пожаловались на сбой в работе СДЭК

Больше всего претензий поступило от пользователей из Северной столицы и Москвы.

Днем 12 января жители Петербурга и Москвы пожаловались на сбой в работе сайта и мобильного приложения «СДЭК». Об этом сообщил 78.ru. Претензии поступали также из других городов России — за последнее время их насчитали свыше 1,1 тысячи. Оказалось, что причиной стали плановые технические работы.

— Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений, — привел телеканал слова представителя службы доставки.

По состоянию на 13:00 зайти на сайт «СДЭК» все еще невозможно. Пользователи видят белое окно и ошибку.

Напомним, в конце декабря в Петербурге и Ленинградской области наблюдались сбои в работе мобильного интернета. Их объяснили ограничениями, которые вводили в целях обеспечения безопасности. Абонентов призвали пользоваться 620 точками Wi-Fi, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».