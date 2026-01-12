В Госдуму внесли проект об обязательной стандартизации детской продукции

Парламентарии подчеркивают, что на сегодняшний день безопасность детской продукции обеспечивается техническими регламентами Таможенного союза. Однако, по их мнению, они не всегда содержат достаточную детализацию, в этой связи важнейшую роль играют национальные стандарты (ГОСТ), которые конкретизируют требования, устанавливают методы испытаний, правила маркировки и классификации. В документе уточняется, что в последние годы Росстандарт активно развивает нормативную базу, разрабатывая новые ГОСТы по ключевым категориям детских товаров. Добавляется, что введение новой статьи придаст этим работам законодательную основу, систематизирует процесс и повысит его эффективность.