Скончался почетный гражданин Красноярска Юрий Иванашкин

В возрасте 80 лет ушел из жизни Юрий Иванашкин — почетный гражданин Красноярска, полный кавалер ордена Трудовой Славы и заслуженный машиностроитель РСФСР. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор края Михаил Котюков.
Судьба Юрия Филипповича была неразрывно связана с трудовой историей нашего региона: почти 40 лет он проработал на Красноярском комбайновом заводе, а после продолжил активную общественную работу.
По инициативе заслуженного машиностроителя в края появилось отделение Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России».
В 2016 году Иванашкину присвоили звание Почетного гражданина Красноярска.