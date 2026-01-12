Ричмонд
Скончался почетный гражданин Красноярска Юрий Иванашкин

Его судьба была неразрывно связана с трудовой историей нашего края.

Источник: t.me/mkotyukov

В возрасте 80 лет ушел из жизни Юрий Иванашкин — почетный гражданин Красноярска, полный кавалер ордена Трудовой Славы и заслуженный машиностроитель РСФСР. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор края Михаил Котюков.

Судьба Юрия Филипповича была неразрывно связана с трудовой историей нашего региона: почти 40 лет он проработал на Красноярском комбайновом заводе, а после продолжил активную общественную работу.

По инициативе заслуженного машиностроителя в края появилось отделение Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России».

В 2016 году Иванашкину присвоили звание Почетного гражданина Красноярска.